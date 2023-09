Stand: 11.09.2023 08:24 Uhr Auto prallt gegen Baum - 26-Jähriger stirbt

Ein 26-Jähriger ist im Landkreis Göttingen auf der L567 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann kam mit seinem Wagen in der Nacht zu Samstag in Friedland zwischen Reiffenhausen und Ludolfshausen in einer Kurve von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Das Auto prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Der Fahrer sei noch am Unfallort gestorben, hieß es von der Polizei. Die Unfallursache sei noch unklar. Die Landstraße war rund drei Stunden lang gesperrt.

