Aus dem Harz: Weihnachtsbaum für Reichstag in Berlin gefällt

Der Weihnachtsbaum für das Reichstagsgebäude in Berlin kommt auch in diesem Jahr aus dem Harz: Am Montag wurde die 26 Meter hohe Fichte bei Wolfshagen (Landkreis Goslar) gefällt. Per Lkw ist sie nun in Richtung Hauptstadt unterwegs, um am Dienstag vor dem Bundestag aufgestellt zu werden. Nach Angaben der niedersächsischen Landesforsten ist der diesjährige Baum rund vier Meter kürzer als sein Vorgänger. Wegen Trockenheit und Borkenkäfern haben die Landesforsten zunehmend Probleme, große und gesunde Bäume für die Weihnachtszeit zu finden. "Wir haben 80 Prozent der ursprünglichen Wälder verloren", sagte Sprecher Michael Rudolph. Schon im vergangenen Jahr kam der Weihnachtsbaum für das Parlament nicht mehr aus dem Herzen des Harzes, sondern vom nordwestlichen Rand. "Dort gibt es erfreulicherweise noch intakte Fichtenwälder", erklärte Rudolph.

