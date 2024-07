Stand: 11.07.2024 09:28 Uhr Borkenkäfer: Kahlflächen im Harz gehen erstmals zurück

Die Landesforsten in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt stellen erstmals einen Rückgang der Kahlflächen im Harz fest. Seit Mitte vergangenen Jahres gebe es weniger Waldsterben, sagte Michael Rudolph, Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten, dem NDR Niedersachsen. Zum einen sind die Bäume demnach durch den regenreichen Winter nicht so trocken und deshalb widerstandsfähiger. Zum anderen ist der Borkenkäfer kälteempfindlich und konnte sich nicht so stark ausbreiten wie in den vergangenen Jahren. Das verschaffe den Landesforsten eine Atempause. Sie wollen die entstandenen Kahlflächen wieder aufforsten.

