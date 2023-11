Stand: 26.11.2023 15:37 Uhr Weihnachtsbaum für den Bundestag kommt aus dem Harz

Am Sonntag hat eine Fichte aus Niedersachsen ihren Weg nach Berlin angetreten. Den angestammten Platz an der Innerste zwischen Wildemann und Lauthental im Landkreis Goslar musste der Baum aufgeben - zum Teil. Die unteren acht Meter blieben stehen, die oberen 27 gingen per Spezialtransport auf Reisen. Vor dem Reichstagsgebäude, in dem der Bundestag sitzt, soll der rund 6,5 Tonnen schwere Baum künftig weihnachtliche Stimmung verbreiten.

