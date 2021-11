Stand: 12.11.2021 12:14 Uhr Aufgefundene Leiche in Wolfsburg ist identifiziert

Die am Donnerstag in einem Gebüsch in Wolfsburg aufgefundene Leiche ist identifiziert. Laut Polizei handelt es sich bei dem Toten um einen 46 Jahre alten Mann aus Hannover. Warum und wie lange er sich in Wolfsburg aufgehalten hat, sei unklar. Um die genaue Todesursache zu klären, soll der Leichnam in der Rechtsmedizin in Hannover obduziert werden. Eine Fußgängerin hatte den Toten am Nachmittag entdeckt und die Polizei gerufen. Die Polizei sperrte den Fundort weiträumig ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.11.2021 | 13:30 Uhr