Aromen-Hersteller Symrise Opfer von Cyberattacke

Hacker haben den Aroma-Hersteller Symrise angegriffen. Unbekannte hätten versucht, das Unternehmen mit Sitz in Holzminden zu erpressen, sagte eine Firmensprecherin NDR 1 Niedersachsen. Die Computersysteme seien vom Netz genommen worden. Nun werde analysiert, wie sich die Cyberattacke ausgewirkt hat. Das Landeskriminalamt (LKA) sei ebenfalls eingeschaltet worden, so die Sprecherin. Symrise ist ein Hersteller von Duft- und Geschmackstoffen, die in vielen Konsumgütern und Nahrungsmitteln stecken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.12.2020 | 08:30 Uhr