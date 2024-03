Stand: 06.03.2024 18:11 Uhr Fünf Monate nach tödlichem Autounfall: Verdächtiger stellt sich

Fünf Monate nach einem tödlichen Autounfall in Göttingen hat sich der 25-jährige mutmaßliche Unfallverursacher der Polizei gestellt. Wie die Staatsanwaltschaft Göttingen am Mittwoch mitteilte, wird gegen den Mann unter anderem wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge ermittelt. Anfang Oktober soll der 25-Jährige demnach stark betrunken und mit etwa 120 Kilometern pro Stunde auf dem Göttinger Innenstadtring in den Gegenverkehr geraten sein. Dort stieß sein Auto frontal mit einem anderen Wagen zusammen, so die Staatsanwaltschaft. Dessen Insasse, ein 31-jähriger stadtbekannter Barkeeper, starb wenig später im Krankenhaus. Nach dem 25-Jährigen wurde per europäischem Haftbefehl gesucht, nachdem er an seiner Meldeadresse im nordrhein-westälischen Krefeld nicht angetroffen wurde. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

