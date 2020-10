Am Limit: Hausärzte gehen in der Corona-Krise am Stock Stand: 22.10.2020 20:00 Uhr Niedersachsens Hausärzte schlagen Alarm: Aufgrund der Pandemie seien sie an der Belastungsgrenze. Jetzt komme der Grippeimpfstoff-Mangel hinzu - das beanspruche zusätzlich.

Der Hausärzteverband Braunschweig klagt: Wir sind am Limit. Und das, so die Mediziner, liege nicht nur an der Corona-Pandemie. Die Grippe-Saison steht bevor - und es gibt derzeit nicht genug Impfstoff für alle Patienten. Das Patienten zu erklären koste viel Zeit, sagte Carsten Gieseking, Präsident des Braunschweiger Verbandes. Gieseking bekommt Zuspruch von seinem Kollegen im Osnabrücker Verband. Uwe Lankenfeld sagte, die Nachfrage zur Grippeimpfung sei in Zeiten der Corona-Pandemie so hoch wie nie.

Videos 3 Min Probleme beim hausärztlichen Bereitschaftsdienst Seit ein Callcenter die bundesweite Nummer 116 117 des hausärztlichen Bereitschaftsdienstes übernommen hat, häufen sich die Probleme. Reporter Lars Ohlenburg ist einmal mitgefahren. 3 Min

Corona-Abklärung raubt Kapazitäten

Und dann gibt es natürlich noch die latente Sorge vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Wer früher beim Schnupfen einfach zu Hause geblieben sei und sich kuriert habe, gehe jetzt vorsichtshalber zum Hausarzt, um die Symptomatik abklären zu lassen. Und bekommt im Zweifel einen Abstrich - das belaste die Kapazitäten enorm, so Lankenfeld. Zudem müssten neue Corona-Verordnungen innerhalb kürzester Zeit umgesetzt werden. Die Lage ändere sich ständig, das mache es schwierig den Überblick zu behalten, kritisiert Uwe Köster von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.10.2020 | 06:30 Uhr