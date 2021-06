Stand: 29.06.2021 11:08 Uhr AfD kommt erneut in Braunschweig zusammen

Sieben Wochen nach ihrem vergangenen Landesparteitag trifft sich die niedersächsische AfD am kommenden Wochenende erneut in Braunschweig. Dabei soll die Kandidatenliste für die Bundestagswahl endgültig erstellt werden. Das hätte eigentlich schon Mitte Mai passieren sollen. Damals wurde der Parteitag aber abgebrochen, da in der Milleniumhalle in Braunschweig mehr Menschen waren, als nach den zu der Zeit gültigen Corona-Regeln erlaubt war. Für das kommende Wochenende erwartet die AfD knapp 1.000 Teilnehmende.

