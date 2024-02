Stand: 13.02.2024 07:14 Uhr Abriegelung von Hochhaus wegen Corona: Verfahren geht weiter

Die Stadt Göttingen will Berufung gegen das Gerichtsurteil in dem Verfahren um die Abriegelung eines Hochhauses während der Corona-Pandemie einlegen. Das sagte eine Sprecherin auf Anfrage des NDR Niedersachsen. In dem Gebäude an der Groner Landstraße war im Juni 2020 Corona ausgebrochen. Die Stadt hatte das Grundstück mehrere Tage lang von der Polizei absperren lassen, weil sie Verstöße gegen die Quarantäne-Regeln befürchtet hatte. Das war ein unzulässiger Eingriff in die Grundrechte der Bewohner, wie das Verwaltungsgericht Göttingen im vergangenen November entschieden hatte. Der Anwalt der Kläger, die in dem Hochhaus wohnen, sagt, die Stadt habe die Bewohner unter Generalverdacht gestellt. In einem weiteren Verfahren fordern die Bewohner Schmerzensgeld von der Stadt.

