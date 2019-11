Stand: 14.11.2019 14:53 Uhr

A7 südlich von Hildesheim am Wochenende gesperrt

Autofahrer müssen sich am Wochenende im Großraum Hildesheim auf erhebliche Probleme einstellen. Die Autobahn 7 zwischen der Anschlussstelle Hildesheim und dem Autobahndreieck Salzgitter wird von Freitag 19 Uhr bis Montagmorgen voll gesperrt. Nach Angaben der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sollen in dieser Zeit dringend erforderliche Reparaturen an Betonplatten vorgenommen werden. Montagfrüh sollen beide Fahrbahnen wieder freigegeben werden. Nach Angaben der Straßenbaubehörde führt die Umleitungsstrecke in Fahrtrichtung Hannover über die U23 via A 39 und die U25 via B 6 nach Hildesheim. In Fahrtrichtung Kassel wird der Verkehr über die Bedarfsumleitungen U52 und U54 via B 6 von der Anschlussstelle Hildesheim zur Anschlussstelle Baddeckenstedt an der A 39 umgeleitet.

