A7 in Südniedersachsen: Ab sofort Einschränkungen möglich

Wegen Bauarbeiten kommt es auf der Autobahn 7 in Südniedersachsen ab sofort zu Einschränkungen. Auch kurzzeitige Sperrungen seien möglich, wie die Autobahn GmbH am Freitag mitteilte. Zwischen dem Dreieck Drammetal (Landkreis Göttingen) und der Landesgrenze zu Hessen sollen die Baustellenfahrbahnen umgelegt werden. Weiterhin soll es drei Fahrstreifen je Richtung geben. Den Angaben nach ist zunächst die Fahrbahn in Richtung Hannover von den Einschränkungen betroffen. In der Gegenrichtung nach Kassel kann es ab dem 1. November zu Behinderungen und Sperrungen kommen. An den darauffolgenden drei Wochenenden sollen Teile der Anschlussstelle Hann. Münden/Hedemünden dicht gemacht werden. Umleitungen werden ausgeschildert, so die Autobahn GmbH.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.10.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7