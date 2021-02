Stand: 05.02.2021 11:49 Uhr A7: Flüssigkeit ausgetreten - Großeinsatz der Feuerwehr

Ein undichter Lastwagen mit Gefahrgut an Bord hat am Freitag in Northeim einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, war der Lastkraftwagen auf einem Autohof an der A7 geparkt. Dort trat am Morgen eine Flüssigkeit aus dem Wagen aus. Gut 100 Polizisten und Feuerwehrleute in Schutzanzügen rückten an, der Autohof wurde weiträumig abgesperrt. Welchen Stoff der Lastwagen geladen hatte, war zunächst nicht klar. Der Lkw gehört laut Polizei zu einer Spedition aus Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein. Den Fahrer habe die Polizei auf dem Autohof angetroffen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.02.2021 | 13:30 Uhr