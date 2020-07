Stand: 27.07.2020 15:05 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

A39: Bauarbeiten behindern Verkehr bei Wolfsburg

Auf den Autobahnen 2 und 39 bei Wolfsburg müssen sich Autofahrer in den kommenden Wochen auf erhebliche Behinderungen einstellen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, wird das Kreuz Wolfsburg-Königslutter wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt. Die direkten Durchfahrten der A2 und der A39 bleiben frei - dicht sind aber alle vier Abzweigungen in Richtung Wolfsburg, Braunschweig, Helmstedt und Hannover.

Videos 00:38 Niedersachsen 18.00 Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter gesperrt Niedersachsen 18.00 Das Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter wird für die kommenden zwei Wochen gesperrt. Grund sind Bauarbeiten an den Böschungen. Autofahrer müssen mit Verzögerungen rechnen. Video (00:38 min)

Böschung muss saniert werden

Grund für die Sanierungen seien Bodenbewegungen, sagte Holger Mees von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Die Böschung war bei starkem Regen in der Vergangenheit immer wieder abgerutscht. In den kommenden beiden Wochen soll nun Material verfüllt werden, dass das Wasser besser in den Boden zurückführt. Autofahrern empfiehlt Mees, bis zur nächsten Anschlussstelle zu fahren und dort dann umzudrehen. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Ab dem 15. August soll der Verkehr wieder wie gewohnt rollen.

Auch die A39 bei Braunschweig wird in den drei Nächten bis Donnerstag teilweise gesperrt. Grund sind hier Wartungsarbeiten am Heidberg- und am Lindenbergtunnel.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.07.2020 | 17:00 Uhr