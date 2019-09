Stand: 06.09.2019 08:32 Uhr

A2 nach Unfallserie bei Braunschweig gesperrt

Bei einer Unfallserie auf der A2 bei Braunschweig sind in der Nacht mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach der Kollision eines Pkws mit einem Reisebus waren in dem entstandenen Stau drei Lkw ineinander gefahren und anschließend in Brand geraten. Zwei Lkw und ein Auflieger brannten völlig aus.

A2 zeitweise voll gesperrt

In der Folge musste die Autobahn zwischen den den Anschlussstellen Braunschweig-Ost und dem Flughafen Braunschweig-Wolfsburg in Fahrtrichtung Hannover sowie in Fahrtrichtung Berlin für die Bergungs- und Rettungsarbeiten voll gesperrt werden. Nach Angaben der Feuerwehr ist die A2 in Richtung Hannover weiterhin gesperrt. In Fahrtrichtung Berlin wurde die Sperrung inzwischen wieder aufgehoben. Insgesamt waren mehr als 110 Feuerwehrleute im Einsatz.

Lkw brennen auf Autobahn 2 aus 06.09.2019 08:00 Uhr In der Nacht zu Freitag sind mehrere Lkw auf der A2 nahe Braunschweig ausgebrannt, nachdem sie auf ein Stauende aufgefahren waren. Die Autobahn musste beidseitig gesperrt werden.







Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.09.2019 | 07:00 Uhr