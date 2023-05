Stand: 24.05.2023 17:44 Uhr A2 bei Peine nach Lkw-Brand teilweise wieder frei

Ein brennender Lkw hat am Dienstag massive Behinderungen auf der A2 bei Peine ausgelöst. Die Bergungsarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen, die Reparaturarbeiten an der Fahrbahn sollen sich aber noch bis in den späten Mittwochabend ziehen. Nach einem Folgeunfall war die A2 zwischen Peine-Ost und Peine Richtung Hannover am Nachmittag erneut blockiert. Eine Spur war am frühen Abend aber wieder frei. Der Auflieger des Lkw, der mit elf Tonnen Äpfeln beladen war, war am Morgen aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Laut Polizei konnte der Fahrer noch auf der Standspur halten und den Auflieger abkoppeln, bevor dieser vollständig ausbrannte. Der Mann blieb unverletzt. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten staute sich der Verkehr zwischenzeitlich auf rund 14 Kilometern.

