A2 bei Braunschweig nach Blockade mit Treckern und Mist wieder frei Stand: 02.02.2024 14:04 Uhr Die A2 war zwischen Braunschweig-Watenbüttel und der Raststätte Zweidorfer Holz Nord für knapp acht Stunden gesperrt. Trecker hatten dort Mist, Holz und Reifen abgeladen. Die Polizei ermittelt.

Eine Spezialfirma musste die Fahrbahn von einem Schmierfilm befreien, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehr staute sich teilweise über sieben Kilometer und musste umgeleitet werden. Hinweise auf die Aktion hat es vorher nicht gegeben, wie ein Polizeisprecher sagte. Seit 5.30 Uhr standen etwa 40 Traktoren auf der Fahrbahn. Sie hatten Reifenteile, Baumstämme und vor allem Mist auf der Fahrbahn verteilt. Nach Informationen des NDR Niedersachsen türmte sich der Mist bis zu zwei Meter hoch. Laut Polizei verhielten sich die rund 60 Teilnehmer entgegen vorangegangener Proteste unkooperativ.

Polizei prüft Strafverfahren

Die Landwirte lösten die Blockade gegen 9 Uhr auf und verließen im Konvoi unter polizeilicher Begleitung die Autobahn, wie es weiter hieß. Anschließend verharrten sie nach Angaben der Polizei noch auf einem Feld und fuhren letztlich über Landstraßen im Umland fort. Dabei habe es keine weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen gegeben. Die Polizei stellte die Identität der Teilnehmer fest und leitete nach eigenen Angaben Verfahren ein. "Die Blockade der Autobahn mit Fahrzeugen und Gegenständen stellt eine neue Art des Protestes für die Polizei Braunschweig dar", teilten die Beamten mit.

Landvolk Niedersachsen distanziert sich von Protest auf A2

Das Landvolk Niedersachsen distanzierte sich gegenüber NDR Niedersachsen von der Aktion. Eine Sprecherin der Staatskanzlei erklärte am Freitag, dass sie von "Einzelfällen" ausgehe und appellierte daran, dass sich die Proteste weiterhin im Rahmen bewegen sollten.

Proteste auch in Bremerhaven

Bauern haben am Freitag auch in Bremerhaven Verkehrsbehinderungen verursacht. Bei der angemeldeten Versammlung fuhren nach Angaben der Polizei rund 70 Traktoren an drei Orten auf. Betroffen waren demnach mehrere Zufahrten ins Hafengebiet - die Zufahrten ins Überseehafengebiet sind zum Teil mit Treckern oder anderen Fahrzeugen blockiert worden. Die Verkehrsbehinderungen fielen zunächst noch gering aus, so die Polizei. Die Proteste wurden am Mittag beendet.

Bundestag beschließt Abbau von Steuerentlastungen für Agrardiesel

Der Bundestag stimmte dem Abbau der Steuerentlastungen für Agrardiesel am Freitag trotz der vielen Proteste in den vergangenen Wochen zu. Allerdings muss der Bundesrat das Haushaltsfinanzierungsgesetz noch bestätigen.

