A2: Gegenstand zertrümmert Autoscheibe

Die Polizei in Braunschweig ermittelt nach einem Zwischenfall auf der A2 wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Nach Angaben eines Sprechers war am Freitag die Seitenscheibe eines Autos nach dem Durchfahren der Querumer Autobahnbrücke von einem Gegenstand getroffen worden. Die Scheibe zersplitterte. Aufgrund der Art der Schäden schließen die Ermittler aus, dass der Gegenstand von der Brücke geworfen wurde oder von einem anderen Fahrzeug stammen könnte. Die Polizei bittet Zeugen, die Personen an oder unterhalb der Brücke an der Bevenroder Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (0531) 476 37 15 zu melden.

