Stand: 29.10.2024 13:34 Uhr 87-jähriger Vermisster aus Hann. Münden wieder aufgetaucht

Der seit Sonntag vermisste 87-jährige Mann aus Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist am Dienstag wohlbehalten angetroffen worden. Der Senior hatte sich der Polizei zufolge auf eine Busreise begeben. Seit Sonntagnachmittag wurde der Mann vermisst. Zuletzt wurde er am frühen Montagmorgen in einem Supermarkt im Stadtteil Neumünden gesichtet, danach verlor sich seine Spur.

