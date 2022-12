Stand: 09.12.2022 10:25 Uhr 5.000 Euro Preisgeld: App HEDI soll ausgebaut werden

Das Land hat eine in Südniedersachsen entwickelte Smartphone-App für Schwangere ausgezeichnet. Laut Landkreis Holzminden erhielt die Gesundheitsregion Göttingen/Südniedersachsen für die App HEDI ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro vom Gesundheitsministerium. Die von der Universität Göttingen mitentwickelte App biete schnelle und unkomplizierte Hilfe für Schwangere, so die Begründung. Sie verknüpfe Informationen zu Schwangerschaft, Geburt und dem ersten Lebensjahr mit regionalen Kontaktadressen - und das in mehreren Sprachen. Das Projekt solle mit dem Preisgeld nun weiter ausgebaut werden, teilten die Verantwortlichen mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.12.2022 | 08:30 Uhr