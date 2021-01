Stand: 12.01.2021 09:53 Uhr 39-Jähriger lebensbedrohlich verletzt: Bekannter in U-Haft

Polizei und Staatsanwaltschaft Braunschweig ermitteln wegen versuchten Mordes gegen einen 34-Jährigen. Er soll bei einer Auseinandersetzung am Samstagabend einen 39-jährigen Bekannten mit einem Messer am Hals lebensbedrohlich verletzt haben. Nach Angaben der Polizei vom Dienstagmorgen verließ der Verletzte seine Wohnung und bat einen zufällig vorbeifahrenden Autofahrer, ihn ins Krankenhaus zu fahren. Wegen der lebensbedrohlichen Verletzungen sei der 39-Jährige notoperiert worden. Laut Polizei ist er inzwischen außer Lebensgefahr. Sein 34-jähriger Bekannter sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

