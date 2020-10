Stand: 21.10.2020 17:05 Uhr 3,27 Promille: 18-Jähriger stürzt mit E-Scooter - Klinik

In Wolfsburg ist ein stark alkoholisierter junger Mann mit einem E-Scooter verunglückt. Der 18 Jahre alte Mann war am Mittwoch gegen 2.45 Uhr in einem Kreisel gestürzt und hatte sich Verletzungen zugezogen. Weil er zeitlich und örtlich desorientiert war, benachrichtigten Zeugen den Rettungsdienst. Ein von Polizisten durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,27 Promille. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen in eine Klinik, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Sechs stark betrunkene Verkehrsteilnehmer in drei Tagen

Der 18-Jährige ist der sechste stark alkoholisierte Verkehrsteilnehmer der vergangenen drei Tage im Wolfsburger Stadtgebiet. Von Sonntagmorgen bis Montagabend stellten Polizisten bei fünf Personen per Atemalkoholtests Alkoholisierungsgrade von 1,57 Promille bis 2,33 Promille fest.

