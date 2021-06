Stand: 29.06.2021 07:59 Uhr 21-Jähriger verunglückt bei Denkte tödlich mit Krad

Ein 21 Jahre alter Mann ist in Denkte (Landkreis Wolfenbüttel) mit seinem Krad verunglückt und ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kam der junge Mann am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache von Straße ab und stieß dort gegen den Baum. Er starb noch am Unfallort. Möglicherweise sei er mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen, sagte die Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.06.2021 | 08:00 Uhr