Stand: 13.11.2024 10:33 Uhr 20 Jahre Kinder-Uni: MrWissen2Go hält Vorlesung in Göttingen

Mirko Drotschmann, besser bekannt als MrWissen2Go, kommt am Mittwoch nach Göttingen: Der Wissenschaftsjournalist und Youtuber wird die Jubiläumsvorlesung der sogenannten Kinder-Uni an der Universität Göttingen halten. Drotschmann will dabei kindgerecht über Napoleon Bonaparte und dessen Einfluss auf die europäische Geschichte sprechen. Beginn ist um 15 Uhr in der Aula am Wilhelmsplatz. Die Kinder-Uni feiert mit dem Vortrag ihren 20. Geburtstag, sie gehört Drotschmann zufolge zu den ältesten Kinder-Unis in Deutschland. Die Kinder-Uni bietet Veranstaltungen, Seminare und Workshops für Dritt- bis Sechstklässler an, oftmals mit spektakulär anzusehenden Experimenten und lebendig erzählten Themen.

