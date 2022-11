Stand: 27.11.2022 10:54 Uhr 20-Jähriger bei Unfall im Landkreis Goslar schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B241 im Landkreis Goslar ist ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann aus Göttingen in der Nacht zu Sonntag mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Unfall ereignete sich zwischen Clausthal-Zellerfeld und Osterode in der Nähe von Buntenbock. Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

