18-Jähriger stirbt bei Unfall im Landkreis Peine

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Edemissen (Landkreis Peine) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer auf der B444 ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen wollen. Dabei sei er von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Ein Unfallgutachter soll den genauen Ablauf des Unglücks rekonstruieren.

