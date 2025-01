Stand: 03.01.2025 15:29 Uhr 15-jährige Lara Marie aus Göttingen vermisst

Die 15-jährige Lara Marie S. aus Göttingen wird vermisst. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Schülerin zuletzt am Donnerstagnachmittag gesehen. Ersten Informationen zufolge könnte sie sich entweder in Göttingen oder in Hannover befinden. Lara Marie S. wird als etwa 1,50 Meter groß und zierlich beschrieben. Sie hat dunkles Haar und trägt meist ein Kopftuch. Aktuell sei sie in schwarzen Winterschuhen, einer dunklen Hose sowie einem langen schwarzen Mantel unterwegs. Auch führt sie eine braune Handtasche der Marke Mango mit sich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 entgegen.

