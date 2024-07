13 Zigarettenautomaten gesprengt: Polizei geht von Serie aus Stand: 05.07.2024 17:54 Uhr Seit März sind in Stadt und Landkreis Göttingen 13 Zigarettenautomaten gesprengt worden. Die Polizei hat bisher keine Hinweise auf die Täter. Der Schaden soll sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Für die Sprengungen haben die Täter laut Polizei Feuerwerkskörper verwendet. Demnach wurden die Taten nachts zwischen 0.30 und 3.30 Uhr verübt. Die Ermittler in Göttingen gehen aufgrund der aktuellen Erkenntnisse davon aus, dass alle 13 Sprengungen zusammenhängen und von derselben Tätergruppe durchgeführt wurden. Zuletzt ist am 24. Juni ein Automat in der Herzberger Straße in Ebergötzen (Landkreis Göttingen) zerstört worden.

Gesprengte Zigarettenautomaten: Die Tatorte

Herzberg, zwei Sprengungen

Göttingen, acht Sprengungen

Bovenden, zwei Sprengungen

Ebergötzen, eine Sprengung

Automatensprenger auch im Landkreis Northeim aktiv?

Die Ermittler halten es für möglich, dass die Automatensprenger auch für Taten im Landkreis Northeim verantwortlich sind. Daher arbeiten sie eng mit den Ermittlern dort zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten schließen demnach auch nicht aus, dass es noch weitere Sprengungen geben wird. Anwohnende, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerken, werden gebeten sich unter der Telefonnummer (0551) 4 91 21 15 zu melden.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min