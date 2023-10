Stand: 20.10.2023 14:00 Uhr Zigarettenautomat zu schwer - Dieb scheitert gleich zweimal

In Martfeld (Landkreis Diepholz) ist ein Dieb in zwei Nächten hintereinander am Gewicht eines Zigarettenautomaten gescheitert. Laut Polizei wurde der Automat in der Nacht von Montag auf Dienstag zunächst samt Ständer und Betonfundament ausgegraben. Weil ihm der Automat dann vermutlich zu schwer war, habe der Täter ihn auf dem Rasen liegen gelassen. In der nächsten Nacht habe der Unbekannte dann versucht, den Automaten mit einem Einkaufswagen abzutransportieren. Doch nach tagelangem Regen versanken die kleinen Rollen des Einkaufswagens unter dem Gewicht des Automaten im weichen Boden - der Dieb musste seine Beute erneut zurücklassen. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei unter Telefon (04252) 93 82 50 entgegen.

