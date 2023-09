Stand: 10.09.2023 10:12 Uhr Mann steckt mit dem Arm in Zigarettenautomat fest

In Bodenfelde (Landkreis Northeim) ist ein Mann mit seiner Hand in einem Zigarettenautomaten stecken geblieben. Laut Polizei hatte der 37-Jährige Geld eingeworfen. Allerdings kamen keine Zigaretten aus dem Automaten. Deshalb steckte er seine Hand so weit in den Ausgabeschacht, dass er darin stecken blieb. Die Feuerwehr und der Notarzt konnten den Mann schließlich befreien. Er kam in ein Krankenhaus.

