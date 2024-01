Zu viele Aufgaben: Lehrkräfte haben zu wenig Zeit für Unterricht Stand: 25.01.2024 06:34 Uhr Niedersachsens Lehrkräfte sind zu viel mit Aufgaben beschäftigt, die nicht zum Unterricht gehören. Das geht aus einem Bericht des Landesrechnungshofs hervor. Benötigt werde zusätzliches Personal.

von Mandy Sarti

2.170 Lehrerinnen und Lehrer könnten rein rechnerisch zusätzlich Unterricht geben, wenn das Land sie nicht auch für außerunterrichtliche Angebote an Ganztagsschulen einsetzen würde, schreibt der Landesrechnungshof in seinem am Donnerstag veröffentlichten Schulbericht. Im Klartext: Statt Biologie, Deutsch, Mathematik oder Sport zu unterrichten, müssen sich Lehrkräfte in Niedersachsen zusätzlich unter anderem um die Schul-IT, die Verwaltung von Klassenkonten oder die Abrechnung von Reisekosten kümmern. Hinzu kommen die angebotenen Arbeitsgemeinschaften an Ganztagsschulen. "Zur Sicherstellung des Pflichtunterrichts sollten Lehrkräfte nicht für reine Betreuungsaufgaben eingesetzt werden", sagt die Präsidentin des Landesrechnungshofs Sandra von Klaeden.

Beispiele für nichtunterrichtliche Aufgaben

An den Grundschulen ist demnach vor allem die IT ein Zeitfresser: Server-Pflege und Datenspeicherung gehören dort für die Lehrkräfte zum Alltag. Die Aufgaben, die nichts mit Pädagogik zu tun haben, binden laut Landesrechnungshof 67,5 Lehrerinnen und Lehrer mit voller Stundenzahl. 57 Vollzeitkräfte sind dagegen mit der Abrechnung der Reisekosten beschäftigt. Und das, obwohl es dafür eigentlich elektronische Systeme gibt. Darüber hinaus sind nach der Erhebung des Landesrechnungshofs 286 Lehrkräfte damit beschäftigt, Girokonten zu pflegen, auf die das Geld für Klassenfahrten überwiesen wird.

Landesrechnungshof fordert mehr Personal zur Entlastung

Nach Auffassung des Landesrechnungshofes verschärft das die Situation an den Schulen, die angesichts des Fachkräftemangels ohnehin schon angespannt ist. Im vergangenen Jahr lag die Unterrichtsversorgung nur bei 96,3 Prozent. "Bei dieser angespannten Lage sollte jede Möglichkeit genutzt werden, Lehrkräfte von unterrichtsfernen Aufgaben zu entlasten", sagt von Klaeden. Mehr pädagogische Mitarbeitende, IT-Expertinnen und Experten und Verwaltungsfachleute könnten den Schulalltag erleichtern.

Verbände fordern mehr Zeit für Unterricht

Die Auffassung vertritt nicht nur der Landesrechnungshof. Gewerkschaften und Verbände fordern schon lange mehr Entlastung. Franz-Josef Meyer vom Verband Bildung und Erziehung macht im Gespräch mit dem NDR Niedersachsen deutlich: "Die Lehrkräfte, die wir haben, müssen dringend ihre Profession ausüben - und dürfen nicht dafür eingesetzt werden, andere Aufgaben zu wuppen."

Kultusministerium hat Modellprojekt auf den Weg gebracht

In Niedersachsen wird bereits nicht-pädagogisches Personal eingestellt. Wie hoch die Zahl ist, das lässt sich allerdings nicht sagen. Das hängt damit zusammen, dass diese Kräfte entweder vom Land, von der Schule oder der Kommune angestellt werden. Sie werden also nicht gebündelt erfasst. Im Kultusministerium hat man sich aber auf den Weg gemacht, Lehrkräfte von Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Ein entsprechendes Modellprojekt läuft im Moment noch.

Bertelsmann-Studie: Zahl der Geburten geht zurück

Aber: Es gibt Grund zur Hoffnung. Zumindest an den Grundschulen könnte sich der Lehrkräftemangel in ein paar Jahren entspannen. Das geht aus einer Bertelsmann-Studie hervor, die heute veröffentlicht wurde. Die Studienmacherinnen und -macher kommen zu dem Schluss: Ab Mitte des Jahrzehnts gibt es demnach wieder mehr ausgebildete Lehrkräfte als Stellen . Ursache dafür ist die Zahl der Geburten. Die ist nämlich rückläufig.

Lehrkräftemangel bald überwunden?

Ab 2028 wird die Geburtenrate der Studie zufolge stärker zurückgehen als angenommen. Demzufolge soll der Bedarf an Neuanstellungen an den Grundschulen von 2029 bis 2032 bundesweit besonders stark sinken. Für Bildungsforscher Dirk Zorn ein Lichtblick: "Der Lehrkräftemangel in der Grundschule wird schon bald vielerorts überwunden sein." Konkrete Zahlen für Niedersachsen liegen allerdings nicht vor.

