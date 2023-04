Wolfsriss in Wohngebiet? Familie entdeckt getötetes Reh im Vorgarten Stand: 07.04.2023 16:52 Uhr In Harvesse im Landkreis Peine ist ein Reh tot in einem Wohngebiet gefunden worden - mutmaßlich wurde es von einem Wolf gerissen. Fachleute untersuchen nun den Vorfall mit entnommenen Proben.

Anwohner der Ortschaft Harvesse in der Gemeinde Wendeburg fanden das Reh leblos in ihrem Vorgarten, sagte Hans-Werner Hauer, der Kreisjägermeister aus Peine. Es lag demnach nur wenige Meter von einer Kinderschaukel entfernt. In dem Haus auf dem betroffenen Grundstück lebt eine Familie mit einem vierjährigen und einem wenige Wochen alten Kind.

"Zu 99 Prozent sicher, dass es der Wolf war"

"Wir sind uns gemeinsam mit dem zuständigen Wolfsberater zu 99 Prozent sicher, dass der Wolf dafür verantwortlich ist", sagte Kreisjägermeister Hauer weiter. Es handele sich um den ersten derartigen Vorfall in der Region in einem bewohnten Gebiet. "Wir haben hier in der Gegend schon häufiger Wolfsrisse gehabt. Aber mitten in einem Wohngebiet, direkt an einem Wohnhaus, gab es so etwas noch nie", so Hauer. Mit entnommen Proben soll nun untersucht werden, ob das Reh tatsächlich von einem Wolf getötet wurde.

