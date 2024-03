Wirtschaft in Niedersachsen verbucht 2023 Mini-Wachstum Stand: 28.03.2024 16:13 Uhr Beim Wirtschaftswachstum schneidet Niedersachsen über dem Bundesschnitt ab. Während die gesamtdeutsche Wirtschaft leicht schrumpfte, gab es zwischen Harz und Nordseeküste ein Plus von 0,2 Prozent.

Die Wirtschaft in Niedersachsen hat 2023 entgegen dem Bundestrend ein leichtes Wachstum verbucht. Wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Hannover mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vergangenen Jahr preisbereinigt um 0,2 Prozent. Das war im Vergleich mit den 15 anderen Bundesländern das sechststärkste Wachstum. Damit hat sich Niedersachsen 2023 entgegen dem Bundestrend entwickelt. Landesweit schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt um 0,3 Prozent.

Land- und Forstwirtschaft Wachstumstreiber

Treiber des Wachstums in Niedersachsen waren vor allem die Land- und Forstwirtschaft sowie die Fischerei. Preisbereinigt legte dieser Bereich den Angaben zufolge um 1,4 Prozent zu. Das Verarbeitende Gewerbe verbuchte 1,2 Prozent Wachstum, das Baugewerbe legte um 0,9 Prozent zu.

