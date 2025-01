Wirtschaft in Niedersachsen: Stimmung hellt sich leicht auf Stand: 17.01.2025 17:34 Uhr Die Stimmung bei den niedersächsischen Unternehmen hat sich im Winter leicht aufgehellt. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Industrie und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) unter knapp 2.000 Firmen.

Das Konjunkturklima habe sich im vierten Quartal des Vorjahres leicht verbessert, teilte die IHKN am Freitag in Hannover mit. Mehr als jedes vierte Unternehmen beurteile seine Geschäftslage aber weiter als schlecht. Im Herbst habe noch rund ein Drittel der Unternehmen von einer schlechten Geschäftslage berichtet, gut 40 Prozent seien von einer weiteren Verschlechterung ausgegangen, sagte Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der IHK Niedersachsen. Aktuell gingen nur noch 36 Prozent davon aus, dass in Zukunft ihre Geschäfte schlechter laufen als in der Vergangenheit. Der Konjunkturklima-Indikator für das vierte Quartal steigt nach Informationen der IHK- auf 80 Punkte. Im Vorquartal lag er demnach bei 75 Punkten.

Politische Lage belastet das Konjunkturklima

Allerdings würden aktuell nur 17 Prozent der Befragten ihre aktuelle Geschäftslage als gut beurteilen, das sei aber immerhin ein Prozentpunkt mehr als vor drei Monaten. 55 Prozent sind demnach zufrieden und 28 Prozent würden ihre Lage als schlecht beurteilen. In der Industrie klage jedes zweite Unternehmen aktuell über zu wenig Aufträge. Grund für die weiterhin vorhandene Zurückhaltung ist laut IHKN die unsichere politische Lage in Deutschland und in den USA. Deshalb werde im Moment wenig investiert. Vor allem im Bereich Automotive, Maschinenbau und Elektrotechnik würden Maschinen immer noch eher repariert und häufig nicht durch Neuanschaffungen ersetzt.

