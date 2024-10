Stand: 30.10.2024 08:57 Uhr Winternothilfe für Wohnungslose in Hannover beginnt

Ab dem 1. November startet in Hannover wieder die Winternothilfe für Menschen ohne Wohnung. Das Hilfsangebot umfasst nach Angaben der Stadt unter anderem zwei Nacht-Cafés, Kältebusse und Übernachtungsmöglichkeiten in U-Bahn-Stationen. Die Cafés werden von der Diakonie und der Obdachlosenhilfe angeboten. Die Kältebusse verschiedener Organisationen fahren den Angaben zufolge im Winter wieder festgelegte Orte an, um dort warme Mahlzeiten auszugeben. Zusätzlich bietet die Stadt diverse Notschlafstellen an, deren Öffnungszeiten bei kalten Temperaturen unter dem Gefrierpunkt schrittweise ausgeweitet werden sollen. Bei unter drei Grad Celsius will der Nahverkehrsbetrieb Üstra ein Nachtlager im zentralen U-Bahnhof Kröpcke anbieten.

Weitere Informationen Immer mehr Menschen sind in Niedersachsen ohne Wohnung Die Landesarmutskonferenz spricht von einem "gesellschaftlichen Teufelskreis". Vor allem steigende Mieten seien ein Grund. (08.11.2023)

