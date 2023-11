Winterdienst streikt morgen - und es wird glatt Stand: 29.11.2023 12:54 Uhr Die Gewerkschaft ver.di ruft Straßenwärter in Niedersachsen und Bremen für morgen zum Warnstreik auf. Die Beschäftigten sind unter anderem für den Winterdienst zuständig. Meteorologen warnen vor Glätte.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet Autofahrerinnen und Autofahrer morgen besonders vorsichtig und aufmerksam zu fahren. Gestreut werden sollen die Straßen zwar auf jeden Fall, aber wohl erst später als üblich. Betroffen von dem voraussichtlich verspätet einsetzenden Winterdienst sind zahlreiche Bundes-, Landes- und teilweise auch Kreisstraßen in Niedersachsen. Es soll ein Notdienst eingerichtet werden, dieser wird laut ver.di noch verhandelt. Der Notdienst soll zudem nur bei einem extremen Wintereinbruch eingesetzt werden.

Städte und Gemeinden nicht betroffen

Um einem Totalausfall des Winterdienstes vorzubeugen, hatte die Gewerkschaft ver.di nach Angaben einer Sprecherin den Streikaufruf schon am Montag an die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr geschickt. Beginnen soll der Streik am Donnerstagmorgen um 6 Uhr. Städte und Gemeinden sind laut ver.di nicht von dem Streik betroffen, hier läuft der Winterdienst ganz normal weiter.

Meteorologin warnt vor Glätte

In der Nacht zu Donnerstag wird es wieder frostig: Der DWD (Deutscher Wetterdienst) sagt Temperaturen zwischen minus 4 und minus 7 Grad voraus. Auch tagsüber herrsche weiterhin leichter Dauerfrost, sagte eine Meteorologin des DWD dem NDR Niedersachsen. "Von der Nordsee ziehen dann Schneeschauer über Niedersachsen, die entsprechende Glätte mit sich bringen." Besonders gefährlich werde es, wenn der jetzige Schnee tagsüber auftaut und in der Nacht wieder festfriert. Die Meteorologin rät daher: "Grundsätzlich vorsichtig unterwegs sein - also nicht nur Autofahrer, sondern auch Fußgänger und Radfahrer."

Kundgebungen am Donnerstag in Hannover und Leer

Ver.di will mit dem Warnstreik in den laufenden Tarifverhandlungen Druck auf die Arbeitgeber machen. Die Gewerkschaft fordert für die Mitarbeitenden 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro sowie 200 Euro mehr für Nachwuchskräfte. In Niedersachsen sind am Donnerstag zwei Kundgebungen geplant. Die Bezirke Weser-Ems und Bremen-Nordniedersachsen rufen zur Kundgebung in Leer auf. Die Bezirke Südost Niedersachsen und Hannover Heide Weser mobilisieren zum Warnstreik nach Hannover: Dort treffen sich die Streikenden am Vormittag an der Zentrale der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und wollen dann zum Wirtschaftsministerium ziehen.

