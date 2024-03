Wieder Bahnstreik in Niedersachsen: Diese Strecken sind betroffen Stand: 11.03.2024 13:56 Uhr Die Lokführer-Gewerkschaft GDL hat kurzfristig zum erneuten Warnstreik bei der Deutschen Bahn (DB) aufgerufen. In Niedersachsen fallen ab morgen früh wieder viele Zugverbindungen aus.

Im Güterverkehr beginnt der mittlerweile sechste Ausstand schon heute um 18 Uhr. Dienstagfrüh ab 2 Uhr stehen dann auch im Personenverkehr viele Züge still. Insgesamt soll der Streik 24 Stunden andauern. Die DB hat angekündigt, ein Grundangebot im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr über einen Notfahrplan anzubieten. Dieser ist auf der Website des Konzerns einsehbar.

Diese Züge sind am Dienstag betroffen:

RE 1 (Norddeich (Mole) - Bremen Hbf - Hannover Hbf): Die Züge verkehren vereinzelt.

RE 5 (Cuxhaven - Hamburg Hbf): Die Züge fahren vereinzelt. Zwischen Cuxhaven und Stade soll ein Ersatzverkehr eingerichtet werden.

RE 8 (Bremerhaven-Lehe - Hannover Hbf): Die Züge fallen voraussichtlich aus. Ein Ersatzverkehr ist in Planung.

RE 9 (Osnabrück Hbf - (Bremen Hbf) - Bremerhaven-Lehe): Die Züge verkehren vereinzelt.

RB 37 (Bremen - Soltau - Uelzen): Die Züge fallen voraussichtlich aus. Ein Ersatzverkehr soll eingerichtet werden.

RB 38 (Hannover - Soltau - Buchholz - (Hamburg-Harburg)): Die Züge fallen voraussichtlich aus. Ein Ersatzverkehr ist in Planung.

RB 40 (Braunschweig Hbf - Helmstedt): Die Züge verkehren vereinzelt.

RB 44 (Braunschweig - Salzgitter-Lebenstedt): Die Züge fallen aus.

RB 48 (Braunschweig - Salzgitter-Lebenstedt): Die Züge fallen aus.

RB 45 (Braunschweig Hbf - Schöppenstedt): Die Züge verkehren voraussichtlich im Zwei-Stunden-Takt.

RB 46 (Braunschweig Hbf - Herzberg (Harz): Die Züge verkehren voraussichtlich im Zwei-Stunden-Takt.

RE 62 (Rheine - Osnabrück - Löhne): Die Züge verkehren voraussichtlich regulär.

RB 77 (Bünde - Hameln - Hildesheim): Die Züge fallen voraussichtlich aus. Ein Ersatzverkehr ist in Planung.

RB 79 (Hildesheim - Bodenburg): Die Züge fallen voraussichtlich aus. Ein Ersatzverkehr soll eingerichtet werden.

RB 80/81 (Göttingen/Bodenfelde - Nordhausen): Die Züge verkehren voraussichtlich im Zwei-Stunden-Takt zwischen Nordhausen und Northeim (Han). Zwischen Northeim (Han) und Göttingen sind Fahrgäste aufgerufen, zusätzlich auch die Züge des metronom (RE 2) zu nutzen. Ein Ersatzverkehr ist in Planung.

RB 82 (Göttingen - Kreiensen - Bad Harzburg): Die Züge verkehren voraussichtlich im Zwei-Stunden-Takt zwischen Kreiensen und Goslar. Fahrgäste sind aufgerufen, von Kreiensen nach Northeim (Han) ebenfalls die Züge des metronom (RE 2) zu nutzen. Zwischen Goslar und Bad Harzburg können Reisende auch mit den Zügen der Firma erixx (RE 10) beziehungsweise der Buslinie 810 der HarzBus Gesellschaft fahren.

RB 86 (Einbeck Mitte - Göttingen): Die Züge fallen aus. Ein Ersatzverkehr ist in Planung.

Privatunternehmen werden nicht bestreikt

Die Bahn versuche nach eigenen Angaben einen Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten. "Wir können dies aufgrund der Kurzfristigkeit derzeit nicht garantieren", teilte die Bahn mit. Die Züge der Privatunternehmen metronom, enno, erixx, und WestfalenBahn sowie der S-Bahn-Verkehr in Stadt und Region Hannover sind nicht von dem Streik betroffen: Die privaten Bahngesellschaften Transdev und Abellio hatten bereits Anfang Februar beziehungsweise Mitte Januar einen Tarifabschluss mit der GDL erzielt. Auch die Züge der Nordwestbahn fahren weiterhin regulär. Reisende könnten den Streik unter Umständen dennoch zu spüren bekommen, wenn die GDL auch Stellwerke bestreiken sollte, wie ein Sprecher der Nordwestbahn dem NDR Niedersachsen sagte. Die Nordwestbahn hat ebenfalls schon einen neuen Tarifvertrag mit reduzierter Wochenarbeitszeit mit der Gewerkschaft ausgehandelt.

Bahn reicht Klage gegen GDL ein

Die Gewerkschaft GDL hatte der Bahn nach den Streiks in der vergangenen Woche ein Ultimatum bis Sonntagabend gestellt. Als die Bahn zwei Stunden nach Ablauf der Frist noch kein neues Angebot vorgelegt hatte, kündigte die GDL den 24-stündigen Streik an. Die Bahn will nun gerichtlich gegen den kurzfristig angekündigten Streik vorgehen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben einen Eilantrag beim Arbeitsgericht Frankfurt eingereicht, um eine einstweilige Verfügung zu erreichen. Der Ausstand sei unverhältnismäßig, da es etwa im Güterverkehr einen viel zu kurzer Vorlauf von nur 22 Stunden gebe, sagte ein Sprecher der Bahn.

