Wie wird das Wetter im Norden am langen Wochenende? Stand: 09.05.2024 16:52 Uhr Viel Sonne, ein paar Wolken und Temperaturen um die 20 Grad: Das Wetter hat mitgespielt zu Christi Himmelfahrt in Norddeutschland. Am Wochenende wird noch wärmeres Wetter erwartet.

Der Freitag bringt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) erst einmal etwas mehr Wolken, vor allem zwischen Nordfriesland, Angeln, Ostsee und Vorpommern. Aber auch sonnige Phasen sind angekündigt. Die Temperaturen steigen bis auf 22 Grad etwa in Bad Bentheim. In Stralsund werden bis zu 16 Grad erwartet, auf Sylt maximal 14 Grad. Am Samstag rechnen die Wetterfachleute dann mit einzelnen Schauern zwischen Südniedersachsen und Vorpommern, ansonsten soll es überwiegend trocken bleiben bei ähnlichen Temperaturen wie am Freitag.

Sonntag wird der sonnigste Tag

Sonnig und trocken: So lautet die Vorhersage für Hamburg und Schleswig-Holstein am Sonntag. Die Höchstwerte liegen dann bei 22 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern bei viel Sonne zwischen 19 und 21 Grad. In Niedersachsen soll es mit bis zu 24 Grad am wärmsten werden.

Für die Eisheiligen zwischen dem 11. und 15. Mai erwartet der DWD eher mildere Temperaturen. Richtig ausgeprägte Eisheilige seien aktuell nicht absehbar.

