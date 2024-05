Fast überall Frühsommerwetter auch in der neuen Woche Stand: 12.05.2024 19:10 Uhr Nach einem frühsommerlichen Wochenende mit bis zu 24 Grad am Muttertag startet das Wetter im Norden fast überall mit viel Sonne in die neue Woche.

Am Muttertag dominierte in Niedersachsen nach Auflösung von lokalen Nebelfeldern heiteres, trockenes Wetter. Die Temperaturen stiegen auf bis zu 20 Grad auf Spiekeroog, 23 Grad in der Lüneburger Heide und 25 Grad im südlichen Emsland. In Schleswig-Holstein wurden zwischen 14 Grad an der See und 20 Grad in Bargteheide gemessen. In Hamburg waren es maximal 23 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern kletterten die Temperaturen auf 17 bis 22 Grad im Binnenland, an der Küste war es kühler bei 13 bis 18 Grad.

Neue Woche mit bis zu 27 Grad

Auch die neue Woche beginnt mit viel Sonnenschein. Im Landesinneren sollen die Temperaturen auf bis zu 27 Grad steigen, auf den Inseln werden Werte um die 20 Grad erwartet, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD). In Niedersachsen wird es voraussichtlich noch wärmer bei Höchstwerten zwischen 24 und 27 Grad, auf den Inseln um 22 Grad. In Schleswig-Holstein erwarten die Meteorologen Temperaturen zwischen 17 und 25 Grad, in Hamburg ebenfalls bis zu 25 Grad. Auch in Mecklenburg-Vorpommern bleibt es voraussichtlich sonnig und trocken bei 15 bis 25 Grad.

