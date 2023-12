Wetter vor Weihnachten im Norden: Sturmflut an der Nordsee? Stand: 19.12.2023 14:33 Uhr Tief "Xavi" bringt mildes, aber sehr unbeständiges Wetter in den Norden, wohl aber kaum Schnee. Schon jetzt sind an der Küste Sturmböen möglich. Freitag besteht an der Nordsee Sturmflutgefahr.

Heute gibt es in Niedersachsen bereits teils starke, im Oberharz stürmische Böen, in der Nacht auf Mittwoch sind auf den Inseln Sturmböen möglich. Laut dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) wird das Abend-Hochwasser an der Nordseeküste 20 bis 40 Zentimeter, im Elbegebiet etwa 50 Zentimeter höher als das mittlere Hochwasser sein.

Schnee ab 500 Meter im Harz

Morgen werden im Norden zu Regen- und Graupelschauern starke bis stürmische Böen, an der Nordsee auch Sturmböen erwartet. Laut BSH ist mit deutlich erhöhten Wasserständen zu rechnen. Im Harz sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 500 Meter.

Donnerstag orkanartige Böen möglich

Auch am Donnerstag bleibt es im Norden unbeständig mit teils kräftigen Schauern, dazu ist es windig bis stürmisch. In Niedersachsen sind vereinzelt Gewitter und stürmischen Böen oder Sturmböen möglich, an der Nordsee auch schwere, gegen Abend sogar orkanartige Böen. In der Nacht zum Freitag wird in ganz Norddeutschland verbreitet Sturm erwartet.

Freitag Sturmflut an der Nordsee?

In der Nacht zu Freitag und besonders am Freitag besteht laut BSH Sturmflutgefahr an der Nordsee. Für den gesamten Norden wird zeitweise stürmisches Schauerwetter erwartet. Nur an der Ostseeküste und in Vorpommern ist es meist durchweg trocken. Am Samstag ist für Norddeutschland zeitweise Regen oder Schneeregen, vor allem in Hochlagen auch Schnee vorhergesagt.

Weitere Informationen Winter-Wetter: Tief "Sani" sorgt für Schneefall in Niedersachsen Vor allem im Nordwesten ist Schnee gefallen - etwa in der Wesermarsch. Das Tief zog im Laufe des Tages ab. (06.12.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.12.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sturm