Wetter in Niedersachsen: Viel Sonne und bis 24 Grad erwartet Stand: 02.06.2023 07:47 Uhr Nachdem es in Niedersachsen zuletzt wieder kühler war, erwartet der DWD am Wochenende viel Sonnenschein und meist lockere Wolken. Es soll trocken bleiben. Sonntag sind bis zu 24 Grad möglich.

Am Wochenende soll es in Niedersachsen und Bremen tagsüber sonnig und trocken sein. Zunächst soll es am Freitag laut des Deutschen Wetter Dienstes (DWD) im Tagesverlauf aufheitern, dann sind im Binnenland bis zu 22 Grad möglich. In der Nacht zu Samstag kühlen die Temperaturen auf 2 bis 9 Grad ab, dabei bleibt es klar und trocken.

VIDEO: Zu wenig Regen lässt Grundwasser weiter sinken (2 Min)

Wetter am Wochenende: Bis 24 Grad möglich

Für Samstag erwartet der DWD tagsüber viel Sonnenschein bei 20 Grad in Ostfriesland und bis zu 23 Grad in den südlichen Landesteilen. Ähnlich soll es auch am Sonntag aussehen. Nachdem es den Meteorologen zufolge vorwiegend an der See zunächst dicht bewölkt sein wird, wird im Verlauf des Tages überall viel Sonnenschein erwartet. In Ostfriesland sind dann bis zu 18 Grad möglich, in den südlichen Landesteilen bis zu 24 Grad. Auf den Inseln soll es etwas kühler werden, aber trocken bleiben.

