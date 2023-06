Wetter im Norden: Auch am Sonntag wird es heiß Stand: 10.06.2023 18:11 Uhr Nach einem sommerlichen Samstag wird auch der Sonntag warm und trocken. Im westlichen Niedersachsen werden bis zu 30 Grad erwartet. Die Waldbrandgefahr steigt, lang anhaltender Regen ist nicht in Sicht.

Am Sonntag gibt es erneut viel Sonnenschein, es bleibt allgemein trocken. Ab und zu kann es ein paar Schönwetterwolken geben. Die Temperaturen klettern auf bis zu 30 Grad in Nordhorn im westlichen Niedersachsen. Etwas kühler bleibt es auf Rügen bei um die 20 Grad. Ähnliche Temperaturen werden auf Fehmarn erwartet. Auf der Nordseeinsel Langeoog können es bis zu 22 Grad werden. Der Wind an der Nordsee weht schwach bis mäßig. An der Ostsee weht ein zeitweise mäßiger Wind aus östlichen Richtungen mit starken Böen. Bei auflandigem Wind werden erhöhte Wasserstände erwartet.

VIDEO: Der Norden freut sich über Badewetter (09.06.2023) (2 Min)

Sonntag ist es meist trocken, heiß und sonnig

Grund für das Wetter ist Hoch "Yunchia" über Finnland, dass überwiegend wetterbestimmend bleibt. Nur ein schwacher Tiefausläufer stört das meist ruhige Wettergeschehen - mit lokal kräftigen Gewittern, die ab Samstagnachmittag aus östlicher Richtung ins südliche Niedersachsen zogen. Möglich waren laut Vorhersage Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter, Hagel und Sturmböen.

Wetter am Montag: Sonnenschein und wenige Wolken

Die Nacht zu Montag wird vereinzelt bewölkt, aber es bleibt trocken. Am Montag scheint dann ebenfalls viel Sonne. Gebietsweise ziehen lockere Wolken auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 29 Grad.

Bilanz des DWD: Der Frühling war zu warm

Laut der Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war der Frühling unter anderem in Niedersachsen zu warm. Die Durchschnittstemperatur zwischen März und Mai lag den Meteorologen zufolge bei 8,8 Grad. Das ist fast ein Grad mehr als der Wert für die Referenzperiode (1961 bis 1990) mit 7,9 Grad. Auch die 500 Sonnenstunden lagen demnach deutlich über dem Vergleichswert von 455. Ein kritisches Level hat die Bodenfeuchte in einigen Regionen erreicht. In Teilen Niedersachsens und Mecklenburg-Vorpommerns etwa hat das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung die höchste Dürre-Warnstufeausgerufen.Die Waldbrandgefahr wird in der nächsten Woche in weiten Teilen Norddeutschlands weiter steigen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 10.06.2023 | 19:30 Uhr