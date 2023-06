Schwimmen und Baden in Niedersachsens Seen bedenkenlos möglich Stand: 09.06.2023 14:45 Uhr Das Schwimmen im See oder anderen EU-Badestellen ist in Niedersachsen nach wie vor bedenkenlos möglich. Die Wasserqualität bewertet das Landesgesundheitsamt an allen Orten mit mindestens "ausreichend".

Die Behörde listet alle Badestellen auf einer detaillierten Karte auf. Anhand einer fünfstufigen Skala von "anderer Einstufung" über "mangelhaft" und "ausreichend" bis "gut" und "ausgezeichnet" wird die Wasserqualität bewertet. Demnach hat unter anderem das Strandbad Hemmingen in der Region Hannover eine ausgezeichnete Wasserqualität, die Badestelle Diethe-Langern im Landkreis Nienburg (Weser) nur eine ausreichende. Auch der Dümmer See im Landkreis Diepholz weist der Behörde zufolge nur eine ausreichende Badewasser-Qualität auf. Der Dümmer See hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Blaualgen zu kämpfen. In Bremen ist bedenkenloses Baden ebenfalls möglich.

Badegäste sollten an Seen auf Sicherheitsflaggen achten

Zum Beginn der Badesaison Mitte Mai hatte das Gesundheitsamt die ersten Wasserproben entnommen und bewertet. Bis zum Ende der Saison am 15. September will die Behörde mindestens alle 30 Tage die Qualität an jedem Badeort untersuchen. Badegäste sollten stets bewachte Badestellen aufsuchen und auf die Sicherheitsflaggen achten: Ist eine gelb-rote Fahne gehisst, sind Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer im Einsatz. Weht nur eine rote Flagge, sollte niemand ins Wasser. Dann besteht Lebensgefahr.

