Weil zu Anschlag in Solingen: Für politische Schlüsse zu früh Stand: 26.08.2024 10:21 Uhr Nach dem Anschlag in Solingen am Freitag mit drei Toten hält Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) politische Schlussfolgerungen für verfrüht. Doch gegen Messerangriffe müsse mehr getan werden.

Als Reaktion auf den Messeranschlag fordern einige Politikerinnen und Politiker einen härteren Kurs in der Asylpolitik. "Für politische Schlussfolgerungen ist es noch zu früh, wir sollten das Ergebnis der Ermittlungen abwarten", sagte dagegen Ministerpräsident Weil. Er verwies aber auf eine niedersächsische Bundesratsinitiative, "mit der konsequente Maßnahmen gegen gefährliche Messer in der Öffentlichkeit gefordert wurden". Es gebe keine hundertprozentige Sicherheit vor Anschlägen, "aber es ist unsere Pflicht, alles zu tun, um die Messerkriminalität wesentlich einzudämmen", so Weil.

AUDIO: Experte zu Messerkriminalität: "Asylstatus nicht entscheidend" (9 Min) Experte zu Messerkriminalität: "Asylstatus nicht entscheidend" (9 Min)

IS reklamierte Anschlag in Solingen für sich

Am Freitagabend waren bei einem Messeranschlag auf einem Stadtfest in Solingen (Nordrhein-Westfalen) drei Menschen getötet und weitere verletzt worden. Der mutmaßliche Täter stellte sich am Samstagabend der Polizei. Gegen den 26-jährigen Asylbewerber, der laut Medienberichten abgeschoben werden sollte, ermittelt jetzt die Bundesanwaltschaft wegen Mordes und des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Der IS hatte die Tat für sich reklamiert.

Weil spricht Verletzten "herzlichste Genesungswünsche" aus

Ministerpräsident Weil zeigte sich bestürzt über den Anschlag. "Mein Mitgefühl ist bei den Opfern und ihren Familien und Freunden". Den Verletzten sprach Weil "herzlichste Genesungswünsche" aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.08.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Terrorismus