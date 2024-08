Nach Messerattacke in Solingen: Grote fordert schärferes Waffenrecht Stand: 25.08.2024 16:07 Uhr Nach der tödlichen Messerattacke in Solingen haben sich Hamburger Politiker und Politikerinnen entsetzt über die Tat gezeigt. Innensenator Andy Grote (SPD) forderte eine Entwaffnungsstrategie für Deutschland.

Grote warf der FDP im Bund vor, seit Jahren eine Verschärfung des Waffenrechts zu verhindern. "Das ist ein Riesenproblem für die Sicherheit in Deutschland", sagte der Innensenator. Der Angriff in Solingen mit drei Toten und acht Verletzten stehe in einer langen Reihe von brutalen Messertaten im öffentlichen Raum. "Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Es braucht dringend eine Entwaffnungsstrategie für unser Land."

Grote: Hamburg hat längst Vorschläge gemacht

Hamburg habe in die Innenministerkonferenz längst Vorschläge für eine Verschärfung des Waffenrechts und Messerverbote im öffentlichen Raum, an Bahnhöfen und in Zügen eingebracht. Doch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) werde von der FDP blockiert, die seit Jahren jede Verschärfung des Waffenrechts verhindere. Grote betonte: "Die Vorschläge liegen auf dem Tisch und müssen besser heute als morgen umgesetzt werden."

Thering: "Endlich die richtigen Konsequenzen ziehen"

Hamburgs CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzender Dennis Thering betonte: "Es ist an der Zeit, statt weiterer Allgemeinplätze und Beschwichtigungen, jetzt endlich die richtigen Konsequenzen aus Solingen und weiteren Angriffen zu ziehen." Für ihn bedeute das, den Islamismus und die Radikalisierung in Moscheen zu bekämpfen und vor allem islamistische Gefährder ohne Wenn und Aber abzuschieben. Dafür sei eine Stärkung der Sicherheitsapparate unumgänglich. Zudem brauche es mehr Grenzkontrollen. Illegale Migration müsse verhindert, Flüchtlinge, die kein Asylrecht hätten, müssten ausgewiesen und Asylverfahren außerhalb Europas organisiert werden. "Diese Maßnahmen liegen bereits lange auf dem Tisch, doch die Bundesregierung und hier vor allem auch SPD und Grüne verweigern deren Umsetzung", sagte Thering.

Veit zur Tat von Solingen: "Unbegreiflich und erschütternd"

Unterdessen bekundeten Hamburger Politikerinnen und Politiker auf der Plattform X ihr Entsetzen über die Tat von Solingen. Bürgerschaftspräsiderntin Carola Veit (SPD) teilte mit: "Dieser Hass auf fröhlich feiernde Menschen ist unbegreiflich, sinnlos und erschütternd". Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) schrieb: "So grausam und schrecklich, was in Solingen passiert ist." Beide bekundeten, in Gedanken bei den Opfern zu sein und mit den Angehörigen zu trauern - ebenso hatte sich Thering auf der Plattform geäußert.

