Wegen Sicherheitskonzept: Lister-Meile-Fest stand auf der Kippe

Das Lister-Meile-Fest in Hannover stand kurz vor der Absage, weil das bei der Stadt eingereichte Sicherheitskonzept nicht ausreichte, sagte der Vorsitzende des Vereins Aktion Lister Meile, Dirk Eberitzsch am Montag dem NDR Niedersachsen. Der Verein war nach eigenen Angaben darüber von der Stadt vor rund zehn Tagen informiert worden. Er habe daraufhin eine Sicherheitsfirma beauftragt, wodurch das Straßenfest am Wochenende nun doch wie geplant starten könne, so der Vorsitzende. Auch wenn dies für den Verein höhere Kosten bedeute. Denn bisher hatten ehrenamtliche Helfer für Sicherheit gesorgt. Das Lister-Meile-Fest beginnt am Freitag und endet am Sonntag. Geplant seien drei Bühnen, schreibt der Verein auf seiner Homepage. Zudem werde es kostenlose Kinderaktionen, verschiedene Fahrgeschäfte und ein abwechslungsreiches kulinarisches Programm geben.

Hinweis der Redaktion: In einer ursprünglichen Version des Textes haben wir darüber berichtet, dass der Verein Aktion Lister Meile für das Lister-Meile-Fest wegen der Messerattacke auf dem Solinger Stadtfest einen zusätzlichen Sicherheitsdienst engagiert habe. Der Verein hatte allerdings bereits vor der besagten Messerattacke, die Auflage erhalten, einen professionellen Sicherheitsdienst einzusetzen. Wir haben den Text entsprechend korrigiert.

