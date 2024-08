Messer-Attacke in Solingen: Reaktionen von Schwesig und Pegel Stand: 24.08.2024 16:23 Uhr Nach der Messer-Attacke in Solingen mit drei Toten und vielen Verletzten zeigt sich Ministerpräsidentin Schwesig erschüttert. Auch Innenminister Pegel bekundete seine Anteilnahme.

Bei der Messer-Attacke am Freitagabend waren nach Polizeiangaben bei einem Stadtfest in Solingen drei Menschen getötet und acht weitere verletzt worden. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen stufte die Tat wegen des zielgerichteten Vorgehens des Täters als Anschlag ein.

Schwesig: "Anschlag ist entsetzlich"

"Der brutale Anschlag auf Menschen, die ihren Stadtgeburtstag in Solingen feiern wollten, ist entsetzlich", äußert sich die SPD-Politikerin in ihrer Funktion als Bundesratspräsidentin auf der Plattform X. Schwesig hoffe, dass der Täter rasch gefasst werde. Ihre Gedanken seien bei den Menschen in Solingen, vor allem bei den Opfern und ihren Angehörigen, so die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern.

Schutzt für Veranstaltungen in MV an aktuelle Erkenntnisse angepasst

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) zeigte sich erschüttert und sagte, dass die Polizei hierzulande ihre Schutz- und Begleitmaßnahmen für Veranstaltungen grundsätzlich allen aktuellen Erkenntnissen anpasse. Der SPD-Politiker dankte den Einsatzkräften der Polizei in Nordrhein-Westfahlen für ihr engagiertes und konsequentes Handeln. Er sagt in einem Pressestatement: "Diese schreckliche Tat erschüttert mich wie viele andere Menschen zutiefst. Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Angehörigen der Mordopfer und den Verletzten, für die ich das Beste hoffe."

