Weihnachtshaus: Verfasser des Drohbriefs weiter unklar Stand: 05.12.2022 14:40 Uhr Laut Polizei stammt der Drohbrief gegen die Besitzer des Weihnachtshauses in Delmenhorst nicht von der Protestgruppe Letzte Generation. Die Klimaaktivisten hatten sich zuvor bereits davon distanziert.

Wer hinter dem Schreiben steckt, ist unklar. Die Delmenhorster Polizei sucht weiterhin nach dem Verfasser. Der am vergangenen Donnerstag bei den Besitzerinnen und Besitzern des Hauses eingegangene Brief war mit "Die Letzte Generation" unterzeichnet worden. Als Grund führten die Verfasser die Energiekrise und das dadurch notwendige Energiesparen an, sprachen von "Lichtschmutz" und "vergeudetem Strom" durch die Weihnachtsbeleuchtung. Mehr als 60.000 Lichter hängen an dem Haus.

Polizei kontrolliert das Weihnachtshaus regelmäßig

Die Letzte Generation hatte bereits vergangenen Freitag via Twitter reagiert: "Wir richten unseren friedlichen Widerstand an die Bundesregierung, nicht an Privatpersonen", schrieb die Gruppe unter anderem.

Die Urheber des Briefs hatten damit gedroht, den "Elektroschrott" in einer nächtlichen Aktion zu entsorgen, sollten die Besitzerinnen und Besitzer des Hauses die Lichter nicht freiwillig abhängen. Nach einer entsprechenden Anzeige hatte die Polizei ein Verfahren wegen versuchter Nötigung eingeleitet und kontrolliert die Straße, an der das Weihnachtshaus steht, regelmäßig.

Weitere Informationen Weihnachtshaus in Delmenhorst erhält Drohbrief Den Bewohnern wird darin ein Ultimatum zur Abschaltung ihrer insgesamt 60.000 Lichter gestellt. Die Polizei ermittelt. mehr 3 Min Delmenhorst: Weihnachtshaus leuchtet trotz Energiekrise Pünktlich zum ersten Advent lassen Martina und Sven Borchart ihr Haus wieder im Lichterglanz erstrahlen. 3 Min

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 | 02.12.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Strom Energiewende Energiekrise