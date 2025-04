Stand: 24.04.2025 09:16 Uhr Wegen "Elterntaxis": Straße vor Schule in Braunschweig gesperrt

An der Grundschule Altmühlstraße in Braunschweig hat am Dienstag ein spezielles Projekt begonnen. Dort ist nun morgens die Straße vor der Schule für Autos gesperrt. Ein neues Verkehrsschild weist auf ein Durchfahrtsverbot hin, es gilt von 7.40 Uhr bis 8.10 Uhr. Wer es missachtet, begeht eine Ordnungswidrigkeit, es droht ein Bußgeld von 55 Euro. Die Polizei war am Dienstagmorgen vor Ort und hat die Eltern auf das Durchfahrtsverbot hingewiesen. Die Beamten wollen nach eigenen Angaben auch in Zukunft regelmäßig kontrollieren und bei Verstößen Bußgelder verhängen. Die Grundschule befindet sich in einer Sackgasse. Durch die Aktion soll der Wendeverkehr unterbunden werden. In der Vergangenheit hätten sogenannte Elterntaxis morgens immer wieder ein Verkehrschaos vor der Schule verursacht, sagte Schulleiter Oliver Gebert. Es habe auch Auseinandersetzungen gegeben. Auch in Lüneburg soll ab dem kommenden Schuljahr eine Straße vor einer Grundschule zu Stoßzeiten für Autos gesperrt werden.

