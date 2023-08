Was bringt das neue Schuljahr? Kultusministerin informiert Stand: 15.08.2023 20:42 Uhr Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) gibt am Mittwoch ab 11 Uhr in Hannover einen Ausblick auf das neue Schuljahr. NDR.de zeigt die Pressekonferenz hier im Livestream.

Am Donnerstag ist in Niedersachsen der erste Schultag nach sechs Wochen Sommerferien. Wie das Kultusministerium jüngst mitteilte, sind von zuletzt knapp 1.750 ausgeschriebenen Lehrerstellen bisher erst etwas mehr als 1.400 besetzt worden. Unter anderem darüber sowie über die wichtigsten Neuerungen, Daten und Fakten informiert Kultusministerin Hamburg am Mittwoch.

GEW: Rund 8.000 Lehrkräfte fehlen

Gewerkschaften zeigten sich besorgt angesichts der angespannten Lehrkräftesituation. Laut Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fehlen in Niedersachsen rund 11.000 Beschäftigte an den Schulen, darunter etwa 8.000 Lehrkräfte. Der GEW-Landesvorsitzende Stefan Störmer sagte, die Zahl der Neueinstellungen sinke, wie auch die Zahl der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst. Dies sei ein echtes Alarmzeichen. Aus Sicht des Philologenverbandes Niedersachsen gibt es ein ernsthaftes Demografie-Problem. "Die nächsten fünf Jahre haben wir noch einen relativ guten Bestand an Lehrkräften, dann gehen viele Lehrkräfte in den Ruhestand", sagte der Vorsitzende Christoph Rabbow.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zeigte sich offen dafür, pensionierte Lehrkräfte in Teilzeit anzuwerben. "Da müssen wir sicher nicht nur in Niedersachsen die Anreize verstärken", sagte der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

